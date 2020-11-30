شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: نيابة روما تغلق تحقيقات ريجينى مؤقتا مع استمرار التعاون القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، أن مرتكب واقعة مقتل المجنى عليه الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف فى ملفات تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحرى بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول الى مرتكب الجريمة، وتتفهم نيابة الجمهورية بروما قرار النيابة العامة المصرية.

وأضافت النيابة العامة فى بيانها، أن الطرفان أبدى التزامهما باستمرار التعاون القضائى وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة، للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان، أن التعاون القضائى بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.