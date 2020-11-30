شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات النواب بـ4 دوائر فى أسيوط.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس النواب، فى 4 دوائر انتخابية بأسيوط.

أسيوط وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الأولى "أول أسيوط" كلا من محمد حمدى دسوقى، ومصطفى بدران، وعلاء سليمان، وعن الدائرة الثانية "القوصية" لواء يونس عمر، وإبراهيم نظير عبد الرحيم، وحسام ماضى، وحماده زهير، وعن دائرة "الفتح" كلا من ناصر عثمان، وعصام العمدة، وأحمد حسين جودة، وعن الدائرة الرابعة "أبو تيج" المرشحين الحسينى عيسى، وعلاء خير الله.

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