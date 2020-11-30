شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول على الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التعليم والتعليم في الإسكندرية، حصول المديرية على المركز الاول على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الموسيقية للعام ٢٠٢٠ الاثنين.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن حصول المديرية على المركز الأول يأتي كنتاج لدعم وتنمية المواهب لدى الطلاب من خلال الانشطة التربوية المختلفة وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في المجالات الفنية المختلفة، واعتبار تنمية الموهوبين هي احدى قاطرات التنمية، واعتبارها احدى محاور منظومة التعليم الجديدة.

واشار إلى المديرية تغلبت على كافة التحديات والتطورات، بسواعد الطلاب، لنحفر بحروف من نور أفاق مستقبل واعد، وكان لزامًا علينا تقدير هذه القدرات المتميزة .

إلى ذلك كرم مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عدد من القيادات التعليمية ضمت كل من موجه عام التربية الفنية لوسى كامل دقدوق ورشا عبدالغنى السيد موجه اول التربية الفنية ومها محمد السيد موجه المرحلة الإعدادية بالمديرية ولفيف من مدرسوا مادة التربية الفنية بالمدارس .

و اشاد بتوجيه عام التربية الفنبة وبكافة الجهود المبذولة لدعم وتنمية وتأهيل ابنائنا الطلاب في مختلف الانشطة التربوية كما وجه بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء للحفاظ على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والتطلع لمزيد من المراكز المتقدم المشرفة لتعليم الإسكندرية .