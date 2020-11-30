شكرا لقرائتكم خبر عن بنك القاهرة يسعى لتجزئة القيمة الاسمية لسهمه من 4 جنيهات إلى جنيهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت البورصة المصرية اليوم الاثنين إن بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مملوك للدولة في مصر، أرسل مستندات تجزئة القيمة الإسمية لسهم البنك من أربعة جنيهات إلى جنيهين.

وقالت بورصة مصر إنه جاري فحص مستندات البنك «ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة قيد الأوراق المالية».

ويبلغ رأسمال البنك 5.250 مليار جنيه موزعا على 1.312 مليار سهم بقيمة إسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد.

واستبعد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في اتصال هاتفي مع رويترز، في أغسطس الماضي، إجراء الطرح العام الأولى لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية هذا العام بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006.

والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.