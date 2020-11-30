شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة قناة السويس يكشف سبب إغلاق الكافيتريا الفرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف دكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس، سبب إغلاق كافيتريا الجامعة الفرعية.

وقال شقيدف إانه فوجئ خلال جولة ميدانية له بعدم ارتداء العاملين كمامات أو عدم التزامهم بأي إجراءات احترازية وأنه قرر على الفور إغلاقها.

وأضاف: «حرصا من جامعة قناة السويس على سلامة جميع منتسبيها ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وبتكليف من الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة بشأن التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعة.تم صدور قرار بإغلاقها».

كان الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قام بجولة تفقدية داخل مقر الجامعة القديمة وذلك لتفقد إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بكليتى التربية الرياضية والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية حيث استقبله الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور احمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية التربية الرياضية

وتفقد شقيدف اللجان الامتحانية ثم تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتوجه إلى الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقه حيث استقبله الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية والدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على عمليات التطهير والتعقيم المستمرة للجان إلامتحانية بين فترات الإمتحانات مؤكدا على ارتداء الكمامات وعدم تبادل الادوات.