توقيع عقد إنشاء مركز تحكم شمال القاهرة للكهرباء بتكلفة 100 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:



شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، والسفير الياباني في القاهرة، عقد إنشاء عددٍ من مراكز التحكم للتحول إلى شبكة ذكية، بالتعاون مع تحالف "السويدي إليكتريك" و"تويوتا تسوشي" بالإضافة إلى المنظمة اليابنية للتعاون الدولي "جايكا".

ويعد العقد خطوة في سبيل التحول إلى الكهرباء الذكية في مصر، حيث وقع العقد من الجانب المصري، مركز تحكم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتكلفة مالية بلغت 100 مليون دولار.​