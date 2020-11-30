وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتفعيل الدور المصري مع دول حوض النيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية" بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة، وتناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل والاحتياجات المصرية المائية، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتفعيل آلية التعاون الاستراتيجي مع الدول ذات الإهتمام لتحقيق المصالح العليا للبلاد.

وفي نهاية البحث نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة للقائمين على البحث، مؤكدًا أهمية الفكر المتجدد واتباع الأسلوب العلمي في التخطيط والتدريب ومعالجة المشكلات، مشيدًا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم الجهود لصياغة استراتيجية تحقق مصلحة الوطن.

حضر مناقشة البحث عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.​