النيابة تطلب التحريات حول حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت إخماد النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.