شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، الاثنين، فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي الاول الذي تنظمه الجامعة في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2020 بحضور الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث محاضرة للدكتور ممدوح عبدالرحمن عبدالرحيم الاستاذ بكلية الآداب بعنوان (قوة الشخصية المصرية على مر العصور) تناولت بالشرح الشخصية المصرية بداية من العصر الفرعونى وحتى العصر الإسلامى وعوامل ظهور الشخصية المصرية وكيف كانت حضارة عظيمة مزدهرة قروناً طويلة وعلى مر فترات التاريخ.

وفي المحاضرة الثانية للأسبوع الثقافي قدم الدكتور عصام حشمت محمد الاستاذ المساعد بكلية الاثار محاضرة بعنوان (المشاريع المعمارية بين الماضى والحاضر ودورها في الحضارة المصرية) تحدث فيها عن أهم مشروعين معماريين في الحضارة المصرية وهما هرم خوفو في العهد الفرعونى (أحد عجائب الدنيا السبع) ومسجد ومدرسة السلطان حسن في العصر الإسلامى (أعجوبة العمارة الإسلامية) وتناول في محاضرته دور الدولة في الحفاظ على التراث والتنمية السياحية في الفترة من 2014 وحتى 2020 م كما قدم عرضاً لبعض الأفلام التسجيلية للمشروعات التنموية في مصر والعاصمة الإدارية الجديدة

وفي ختام الندوة دار حوار مفتوح بين الطلاب ومحاضري اليوم الثالث من فعاليات الاسبوع الثقافي.