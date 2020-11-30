شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تفقده لمعمل المغايرة.. محافظ الشرقية يشيد بأداء شركة مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، من خلال التوسع في إقامة معامل لتنقيه مياه الشرب تضم أحدث الأجهزة والمعدات، للتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد المشروعات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده لمعمل المعايرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق، والذي تم إنشائه وتجهيزه عام 2019 بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ليصبح أول معمل للمعايرة على مستوي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن المعمل يُعد أحد الركائز الهامة لتقديم الخدمات على المستوي القومي لمحافظة الشرقية ولجميع المحافظات الأخرى، حيث يقوم الكيميائيون المتخصصون بالمعمل والحاصلون على أعلى مستوى من التدريب وعلى شهادات معتمده بعمل القياسات والمعايرات للأجهزة المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف من إنشائه توفير خدمات المعايرة المعتمدة في العديد من التخصصات الفنية بمعامل تحاليل المياه التابعة للشركة ،وكذلك كافة معامل الشركات والهيئات التابعة للقطاعي العام والخاص، بالإضافة إلى منح شهادات المعايره المعتمدة وتوفير التكاليف التي تنفقها الشركة على أعمال المعايرة والمساهمه في زيادة الأرباح السنوية للشركة.

وأضاف أن أنشطة معامل المعايرة تساهم في معايرة الأجهزة الخاصة بمعامل مياه الشرب والصرف الصحي بكافة القطاعات، والتي تشمل «قياسات الحرارة– عدادات الحرارة– الموازين– الأطوال القياسية والحجوم– السطح– أجهزة القياس»، وذلك لاختبار كفاءتها ودقتها في القياسات المعملية والعلمية بأدق صورة، وكذلك إجراء معايرات خارجية للأجهزة المختلفة بالمستشفيات ومعامل التحاليل والأجهزة المعملية بالجامعات.