شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بنها»: مهام فريق الكشافة تشبه في طبيعتها المهام العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، إن المهام التي يقوم بها أعضاء فرق الكشافة بالمدارس، تشبه في طبيعتها المهام العسكرية، من حيث سرعة أخذ القرار الصائب والقدرة على التصرف في أصعب المواقف.

جاء ذلك أثناء حضور «فتح الباب» مسابقة تقييم فريق المرشدات والكشافة بمدرسة أحمد زويل التجريبية بإدارة بنها، تمهيدا لتصعيدهم على مستوى المحافظة، بحضور أعضاء لجنة التحكيم سمير محمد حسين، موجه عام، ونادية لطفي محمد، موجه أول المديرية، والدكتور أحمد عبدالحليم، مسؤول لجنة التقييم، وإسلام عبدالفتاح خليفة، مسؤول الكشافة المركزي، وأحمد حسين شيبوب، مسؤول لجنة التقييم، وهويدا ياسين، موجه أول التربية الرياضية بإدارة بنها.

وأضاف فتح الباب أن الطلاب المشاركين في المسابقة يتدربون على القيادة وتطبيق قرارات الثواب والعقاب، علاوة على أن النشاط الذي يمارسونه ينمي لديهم قدرات الاعتماد على النفس، ويشجعهم على العمل التطوعي الذي لا يميز بين الجنس أو اللون أو الدين.