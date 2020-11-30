شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف دمياط تهدى مجموعات من سلسلة رؤية لكليتى الطب والدراسات الإسلامية بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط اليوم الاثنين، مجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة ، تشتمل كل مجموعة على 20 كتابًا للدكتور نعيم مصطفى شرف عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنين جامعة الأزهر بدمياط والذى أشاد بهذه السلسلة ودورها فى بناء الوعى لدى أبناء الجامعة خاصة ، ونشر الفكر الوسطى بين أبناء الشعب المصرى بوجه عام.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات : الأوقاف ، والثقافة ، والتعليم العالى، كما تم تسليم مجموعة أخرى من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للدكتور محمود ميدان عميد كلية الطب للبنين جامعة الأزهر بدمياط، ومجموعة أخرى للمستشفى العسكرى بدمياط .

وأعلنت وزارة الأوقاف فى وقت سابق، عن الانتهاء من توزيع 185 ألف كتاب من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة (رؤية) للفكر المستنير فى شهرين على الأئمة ، وجار توزيع نحو 5000 على باقى الأئمة، وذلك فى إطار حرص الدولة على نشر الوعى المستنير بين جموع أبناء الشعب المصرى وخاصة الأئمة، ونظرًا لما تتضمنه مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و سلسلة "رؤية " للفكر المستنير التى تصدر بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام، وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها، بالإضافة إلى توزيع 20 ألف كتاب من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير على مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، و20 ألفًا أخرى على مراكز الشباب وبعض الأندية الرياضية .