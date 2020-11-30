شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توجه برفع أكوام القمامة المنتشرة بشارع خالد بن الوليد بمنصورية هرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لمبادرة سيبها علينا وجهت محافظة الجيزة مسئولى هيئة النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، باتخاذ اللازم لإزالة أسباب شكوى واردة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع بعنوان شكوى من تراكم القمامة وانتشار مياه الصرف الصحى بشارع خالد بن الوليد بمنصورية بالهرم، مؤكدة فى ردها الرسمى انه سيتم ورفع مستوى النظافة بالمنطقة و مناشدة الأهالى بعدم إلقاء القمامة بالشارع .

وأرسل القارئ أحمد فوزى شكوى عبر واتس آب خدمة صحافة المواطن يتضرر فيها من تراكم القمامة ومياه الصرف بشارع خالد بن الوليد من الخلفاء الراشدين بنى يوسف منصوريه هرم التابعة لمحافظة الجيزة، مما يعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.

لافتا فى رسالته: إلى أن سكان شارع خالد بن الوليد من الخلفاء الراشدين بنى يوسف منصوريه هرم التابعة لمحافظة الجيزةوالمارة يعيشون فى خطر حقيقي بسبب امتداد مياه الصرف الصحى بالقمامة وانتشار الامراض يهدد الصحة المواطنين.



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وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.