شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينظم ندوة لموظفى خدمة العملاء والفنيين بقطاع أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لليوم الثالث على التوالى بالتعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ندوة توعوية لأهالى محافظتى الأقصر وأسوان بحضور مدير عام التعاون مع الجهاز بشركة مصر العليا ورئيس قطاع شبكات اسوان.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه تم عقد ندوة بقطاع توزيع الكهرباء بمحافظة اسوان بحضور مجموعة من المهندسين ومسئولى خدمة العملاء وفنيين القطاع للتوعية بدليل توصيل التغذية الكهربائية لمناقشة الأسئلة الشائعة عن العدادات مسبوقة الدفع واجراءات محاضر ضبط سرقات التيار السليمة، بالإضافة إلى مناقشة الباب الرابع من قانون الكهرباء المعنى بكفاءة استخدام الطاقة

الجدير بالذكر أن الجهاز عقد ندوة أمس بقصر ثقافة العقاد بأسوان ناقشت طرق الحساب وعقوبات سرقة التيار الكهربائى وترشيد الطاقة والعدادات مسبوقة الدفع.