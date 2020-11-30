شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تطلق مبادرة للتوعية بضرورة ارتداء الكمامات عند دخول محطات السكة الحديد والمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة النقل مبادرة للتوعية بضرورة ارتداء الكمامات خلال دخول محطات السكة الحديد والمترو واستقلال القطارات تحت عنوان "حافظ على سلامتك.. وسلامة الآخرين".

وناشدت وزارة النقل جمهور الركاب ارتداء كمامات طبية خلال التواجد بمحطات السكة الحديد والمترو أو استقلال القطارات وعدم التزاحم وذلك لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وأكدت كلا من هيئة السكة الحديد وشركة المترو استمرارهما فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأضافا أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.











