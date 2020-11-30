شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: زراعة 3.5 مليون فدان قمح هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، مساحة زراعة القمح هذا الموسم، سوف تصل لنحو 3.5مليون فدان، بزيادة تصل لنحو 100الف فدان عن العام الماضي وقد تصل زراعات الفول البلدي الي120الف فدان، بزيادة نحو20الف فدان عن العام الماضي، كما من المتوقع زراعة نحو 250الف فدان من الشعير ونحو 500 فدان من العدس.

وأكد «عبدالرحمن»، تأتي هذه الزيادات متماشية مع السياسة العامة للدولة والتي تشجع وتحفز الفلاحين لزراعة الحبوب لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.

ورجح «عبدالرحمن» تقليص المساحات المنزلة خضروات شتوية نتيجة، لعدم استقرار أسعارها، وغياب الزراعات التعاقدية. وهو ما أدي إلى زيادة زراعة مساحات الحبوب.

وقال «عبدالرحمن» وفرة الحكومة أصناف كثيرة من تقاوي الفول البلدي كجيزة 716 ونوباريه 1 و2 و3 و4و5 ومصر1 وجيزة 843 وادي1وسخا 1و2 وجيزة 716 لتناسبها مع المناخ في كافة أنحاء الجمهورية لتزرع كل محافظه الصنف المناسب مناخيا لها حيث يصل العجز السنوي من احتياجاتنا من الفول البلدي لنحو60%.

كما وفرة الحكومة، نحو22صنف من تقاوي الأقماح لتغطي جميع أنواع المناخ والتربة وتمنع الإصابة الجماعية بالأصداء

حيث نحتاج لما يقارب50% من القمح لسد احتياجاتنا السنوية مما يستنزف الملايين من العملة الصعبة ولذا كثفت الدولة كافة الجهود لسد هذا العجز السنوي بهدف الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد .