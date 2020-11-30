شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادث انحراف سيارة تابعة لنيابة أسوان بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص في حادث انحراف سيارة تابعة لنيابة أسوان، بطريق الصعيد الغربي في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانحراف سيارة تابعة لنيابة أسوان العامة، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، مما تسبب في إصابة سائقين وطالب.

انتقلت سيارات الإسعاف، لنقل المصابين الذين رفضوا الانتقال خوفًا على السيارة.

تم إجراء الإسعافات العاجلة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.