شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائق في انقلاب ميني باص بدون ركاب بطريق الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائق في حادث انقلاب ميني باص، بطريق الصعيد الشرقي أمام مركز بني مزار بالمنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميني مباص بدون ركاب، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، شمال المنيا .

تسبب الحادث في إصابة سائقة، تم نقل المصاب إلى مستشفي الشيخ فضل .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..