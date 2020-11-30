نائبا محافظ القليوبية يطمئنان على الخدمة الصحية بالتأمين الصحى والحميات ببنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد كلا من إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا محافظ القليوبية، الإثنين، مستشفي التأمين الصحي والهمسات ببنها، ضمن مستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19، لمتابعة سير العمل، واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بالفيروس، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك بناء على توجيهات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى التأمين الصحي، داخل أقسام الإستقبال والاشعه والصيدليه والرعاية، فضلا عن قيام نائبا المحافظ، بالاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، والتأكيد على الإلتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

كما اطمأنا على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفي، حيث تلاحظ أن المستشفى يعمل بكفاءه عالية، ولا يوجد أي عجز سواء في الأدوية أو الأطباء أو التمريض، وذلك بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها والدكتور محمد منير مدير المستشفى.

ثم توجه نائبا المحافظ لتفقد مستشفى الحميات، وتم المرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والأشعه، إضافة إلى الأقسام الجارى تطويرها (قسم الرجال 1 و2 وسكن الأطباء، وقسم الحريم 1و2 ومركز الكبد والوحدة الحسابية وقسم الاستقبال).

وتم التأكد ايضا من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك للحفاظ على الفريق الطبي والمرضى، فضلا عن عدم وجود عجز في عدد الاطباء أو التمريض، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد الحسينى مدير المستشفى.

أكد نائبا المحافظ حرصهما على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها، حيث تأتي الجولة استكمالًا لجولات اللجنه العليا لمجابهه فيروس كورونا المستجد المستمرة لمتابعة حالات المرضى والمستشفيات والخدمة المقدمة وإزاله كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.

نائبا محافظ القليوبية يطمئنان على الخدمة الصحية وتوافر الأدوية بالتأمين الصحى والحميات ببنها

نائبا محافظ القليوبية يطمئنان على الخدمة الصحية وتوافر الأدوية بالتأمين الصحى والحميات ببنها

نائبا محافظ القليوبية يطمئنان على الخدمة الصحية وتوافر الأدوية بالتأمين الصحى والحميات ببنها

نائبا محافظ القليوبية يطمئنان على الخدمة الصحية وتوافر الأدوية بالتأمين الصحى والحميات ببنها

نائبا محافظ القليوبية يطمئنان على الخدمة الصحية وتوافر الأدوية بالتأمين الصحى والحميات ببنها