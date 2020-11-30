شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمدينة مطاي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم بمدينة مطاي في المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم توك توك، بدراجة بخارية، بالطريق الدائري مصر / أسوان الزراعي، أمام مدينة مطاي شمال المنيا .

تسبب الحادث في مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفي الشيخ فضل، بمركز بني مزار .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..