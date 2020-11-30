شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: 330 شركة شاركت في تخفيضات الجمعة البيضاء على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد الشركات المشاركة في تخفيضات أسعار السلع بمناسبة الجمعة البيضاء، بلغت 330 شركة وفروعهم في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية ويتم طرح السلع بأسعار مخفضة وفقا لنسبة التخفيض المقررة من كل شركة، كما شكلت الوزارة مجموعات عمل لمتابعة المحلات التجارية المشاركة في عروض التخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء، للتأكد من جدية التخفيضات والتصدي لأى عروض وهمية، حيث إن الهدف من التخفيضات التي تطرحها الجهات المشاركة هو التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع قبل تخفيضات الأسعار.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

ويكون للمحال التجارية المشاركة في تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء، الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن ذلك يكون وفقا لرغبة أصحاب المحال والجهات المشاركة في عروض تخفيضات الأسعار، وذلك في إطار خطة الوزارة وتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال دعم ومساندة المواطن.

وجدد جهاز حماية المستهلك إرسال رسائل sms على المحمول للمواطنين مرة أخرى يناشدهم بشراء المنتجات والسلع من المنصات الموثوقة والمحال التجارية المرخصة، تجنبا لخداعهم وفى حالة وجود أي شكوى يمكنهم التواصل مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن «19588» من أي تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg.