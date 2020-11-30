شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حصر المنازل المضارة من الإرهاب بقرى بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل اللجنة المشكلة لحصر المنازل التي أضيرت من الإرهاب في قرى بئر العبد، الإثنين، عملها في حصر الأضرار والخسائر، وذلك بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وقال محمد على، سكرتير مركز ومدينة بئر العبدورئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن اللجنة تضم مندوبين من ديوان عام المحافظة والإدارة الهندسية والشؤون القانونية في مجلس المدينة ورؤساء القري التي أضيرت والمكتب الفني.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم حصر ومعاينة الاضرار في قري 30 يونيو «رابعة سابقًا» والجناين وقاطية والمريح وجاري الانتهاء من حصر قريه أقطية، تمهيدًا لتعويض المضارين.
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