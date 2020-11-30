شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتعاون مع مصر في مجال تطوير قطاع الكهرباء وتحديث العدادات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت اليابان على التعاون مع مصر في مختلف المجالات من خلال تقديم الاستشارات أو تقديم المنح المالية، وفي مجال الطاقة والكهرباء، التي تشهد فيه مصر تطورا، فكان هناك قرض قدره 96 مليون دولار امريكي حيث تم توقيع عقد بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة تويوتا تسوشو وشركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع.

وانطلاقا من هذا الدور والعمل في هذا المجال، حيث يعتبر له أهمية كبيرة في حياة أفضل مع سرعة النمو السكاني، شارك سفير اليابان في القاهرة نوكي ماساكي، في حفل توقيع «مشروع تحديث نظام إدارة التوزيع وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة، في حضور عددا من المسؤولين اليابانيين في القاهرة ويتقدمهم الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا بمصر أومورا يوشيفومي، ناميكاوا هيروكي، مدير عام قطاع مشاريع البنية التحتية للطاقة بشركة تويوتا تسوشو، وكوياما توكوجي، المدير العام لمكتب التمثيل بالقاهرة لشركة تويوتا تسوشو.

وعلي هامش الحفل، الذي حضره الدكتور محمد حامد شاكر، وزير الكهرباء، قال السفير الياباني إنهذا المشروع سيحسن من كفاءة توزيع الطاقة عن طريق تحديث نظام إدارة البنية التحتية وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة، وسينخفض انقطاع التيار الكهربائي إلى الخمس (⅕) وستزيد كفاءة تحصيل فواتير الكهرباء، وفي هذا الصدد أشاد السفير ماساكي بالشراكة المصرية اليابانية في هذا المشروع، موضحا أن بلاده لديها باع طويل في دعم هذا القطاع المحوري للتنمية في مصر، وهو قطاع الكهرباء والطاقة، بالتزامات تقدر بـ 2،1 مليار دولار أمريكي حتى الآن. حيث شملت الإنجازات الأخيرة إنشاء محطة توليد الطاقة بالرياح بجبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، ومحطة كهرباء شمال القاهرة.