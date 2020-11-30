شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع بطاطين ووجبات غذائية علي القرى الأكثر احتياجًا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت جمعية الأورمان، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتوزيع بطاطين ووجبات غذائية على القري الأكثر احتياجات في محافظة المنيا.

وقد شهد اليوم الاثنين توزيع 400 بطانية، ووجبة غذائية على أهالي قرية المداور التابعة لمركز مغاغة، شمال المنيا.

وقال طه رأفت، عضو جمعية دار البر بقرية المداور، بمركز مغاغة، تم بالتعاون مع جمعيه الأورمان، توزيع ٤٠٠ بطانية ووجبة دواجن على ٤٠٠ أسرة الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا. ضمن جهود الجمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .