شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد من 5 لـ7 سنوات لـ10 متهمين وبراءة 2 آخرين في «أحداث مجلس الوزراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 7 متهمين، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، بينهم حدثين، وبراءة 2 آخرين في اتهامهم بأحداث مجلس الوزراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، ومصطفى ذكري، وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وعاقبت المحكمة كل من: «ميكسموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، ياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير»، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم طارق شمس الدين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه في التجمهر، وبراءته مما نسب إليه من الاشتراك في حريق هيئة الطرق والكباري.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين «محمد فتاوى، وحسام محمد»، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كلاً من «مصطفى كامل، وأحمد كامل» مما نسب إليهم،

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم «إسلام عادل» بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول، وبراءته مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة.

كان قاضي التحقيق قد نسب للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.