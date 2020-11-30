شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف عن 12 مشروعا كبيرا بالمترو والسكك الحديدية جاذبة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل "إننا نرحب بدخول الشركات الأمريكية إلى مجال تشغيل خطوط السكك الحديدة والمترو خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل وجود فرص واعدة كثيرة في هذين المجالين الواعدين في مصر".

جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "قطاع النقل في مصر: التطورات والفرص".



كامل الوزير خلال اللقاء

وأضاف كامل الوزير أنه من بين المشروعات الواعدة مشروعات إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق بـ5 مليارات دولار، وكذلك مشروع القطار السريع بـ8.2 مليار دولار، وتشغيل القطار الكهربائي بـ 2.1 مليار دولار، ومترو أبو قير ب1.7 مليار دولار، وخط الرمل بـ 406 ملايين دولار.

وأوضح أن هناك مشروعات سكك حديدة منها إنشاء خط المناشى و6 أكتوبر بـ 175 مليون دولار ومشروع ازدواج خط إمبابة بـ 425 مليون دولار وكمشروع خط سكك حديد لنقل البضائع "بلبيس -العاشر -الروبيكى" بـ 235 مليون دولار، ومشروع خط "سيوة - مطروح" بـ960 مليون دولار ومشروع خط سكة حديد "القاهرة -أسوان -توشكى" بـ1.6 مليار دولار وهو المخطط مده للسودان.

أشار وزير النقل إلى أن هناك مشروع "الفردان- بئر العبد حتى طابا" بـ 1.5 مليار دولار ومشروع سكك حديد "أبو طرطور- قنا- سفاجا" بـ1.2 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتطوير النقل النهرى والارتقاء به بجانب العمل على الموانئ الجافة المرحلة المقبلة.