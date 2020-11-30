شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية تنظم دورات لتعلم الخياطة فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمص، دورات تدريبية لمهارات الخياطة والتفصيل، وذلك بمركز التنمية المجتمعية بمنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية لسكان المنطقة.

وقالت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم، استهدفت أنشطة التدريب إكساب المتدربات مهارات الخياطة الأساسية باستخدام الماكينات من أجل توفير فرص عمل للمستفيدين في المستقبل من خلال تعليمهم حرف جديدة، ويستهدف برنامج التنمية الاقتصادية بالمؤسسة دعم الأسر الفقيرة وتحسين أحوالهم الاقتصادية من خلال القروض المتناهية الصغر ولقاءات التوعية والتدريبات الحرفية والتي تعمل على تحسين فرص حياتهم بالشكل الذي يمكنهم من الاكتفاء ذاتيًا.

وأوضحت الكنيسة، أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر، فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.