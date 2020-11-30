شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يغادر القاهرة بعد زيارة لمصر التقى خلالها الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، بعد زيارة لمصر استمرت لمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات سفر الرئيس الفلسطينى من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحسب تصريحات السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللقاء الذى جمع الرئيس السيسى ونظيره الفلسطينى، تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية فى السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصرى تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية.