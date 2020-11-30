شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الهيئة الوطنية تعلن فوز 110 مرشحين بعضوية مجلس النواب بالإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز 110 مرشحين.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال بيان صحفى، إن عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين والذين يحق لهم التصويت فى 13 محافظة أجريت بها جولة الإعادة بلغ 2 مليون و239 ألفا و393 ناخبا، وأن عدد من أدلو بأصواتهم في تلك الجولة 5 ملايين و51 ألفا و4 أصوات ناخبا بنسبة مشاركة 20%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 4728300 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 322704 صوت.

وينشر الخليج 365 جميع اسماء المرشحين الفائزين:

أولا: الاسكندرية:

ثانيا: البحيرة

ثالثا: الجيزة