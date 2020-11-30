شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: تفصل فى 50 تظلما بجولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز 110 مرشحا.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال بيان صحفى، إن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى إجراء جولة الإعادة فى 13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحا ومساء خلال أيام التصويت أو وقت الفرز، وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة فصلت فى جميع التظلمات المقدمة من المرشحين والبالغ عددها 50 تظلما على عملتى الاقتراع والفرز، واتبعت فى ذلك حياد القاضى وتجرده، واخطرت المتظلمين وفقا للقانون وقرارات الهيئة خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه، كما تم إضافة أصوات المصريين بالخارج التى تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق فى الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح فى تلك الجولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 89 لسنة 2020 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات مجلس النواب التى أجريت أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج ويومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر الجارى فى الداخل والتى تضمنت فوز 110 مرشحين موزعين كالتالى: 13 فى محافظة الاسكندرية، و18 فى البحيرة، 2 فى الجيزة، و8 فى بنى سويف، و7 فى الفيوم، و15 فى المنيا، و12 فى اسيوط، 14 فى سوهاج، و9 فى قنا، و5 فى أسوان، و2 فى الوادى الجديد، و2 فى مطروح، و 3 فى الأقصر.