محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركزي شرطة (القنطرة غرب، الإسماعيلية ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وأسفرت عن ضبط 71 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7٫200 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫250 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام - 70 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 62 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي قدره 97 ألف جنيه - 2 ميزان حساس - 2 سيارة) بحوزة عاطل وذلك حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .
كما ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4٫200 كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 200جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 750 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة ( عاطل)، حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .
كما ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، بحوزة ( عاطل – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .
وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ إثنان مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة 2.6 مليون جنيه.. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة فى الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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