ضبط القائم على إدارة صفحات لنصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل أسماء وهميه، حيث يقوم المتهم بإيهام المجنى عليهم بقدرته على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار مخفضة للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعثر بحوزته على 3 هواتف محمولة تبين احتوائها على آثار ودلائل ارتكابه للوقائع على النحو المشار إليه ، وكذا عدد من شرائح للهواتف المحمولة المستخدمة في ذلك، وكذا قطعة داكنة اللون يشتبه فى كونها جوهر مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بما أسفر عنه الضبط وإنفاقه جميع المبالغ المالية وحيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.