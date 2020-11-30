رسميًا.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة الإعادة في انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والتي أجريت فعاليات التصويت فيها خلال أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر بالداخل.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى ضمت 142 مقعدا فرديا، حسم منها 32 مقعدا من الجولة الأولى في محافظات الجيزة والفيوم والبحر الأحمر والاسكندرية، ولا يزال مقعد مركز ديرمواس بمحافظة المنيا مؤجلاً لوقت لاحق،

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد القائمة في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، والثاني شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا.

ولمعرفة النتيجة طالع الأوراق التالية: