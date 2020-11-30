بكفالة مالية.. إخلاء سبيل 8 متهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إخلاء سبيل 8 متهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس نادي الزمالك، بكفالة مالية قدرها 200جنيه لكل منهم على ذمة القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الاتلاف العمد.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص لمحاولة إلقاء الحجارة على أتوبيس نادي الزمالك، حيث أكدت المعلومات بالنسبة لواقعة تداول صور تجمعات بعض جماهير النادي الأهلي بمحيط نادي الزمالك بمنطقة العجوزة بالجيزة .

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 8 أشخاص حاولوا إلقاء الحجارة على أتوبيس نادي الزمالك بالقرب من النادي وتم التعامل معهم في حينه، ورفض مسئول النادي الإبلاغ أو اتخاذ أية إجراءات قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطين.