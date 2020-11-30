شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة التاسعة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة الاسكان بمركز ومدينة رفح بشمال سيناء، اليوم الاثنين، بتسليم الدفعة التاسعة من الوحدات السكنية المخصصة للفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي من المنقولين من مركزي رفح والشيخ زويد .

وأكد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح، على تسليم الوحدات السكنية للفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي بالعمارات أرقام: 39 و42 و43 و48 و49، إلى جانب المتخلفين عن الاستلام بالعمارات أرقام: ٣٧ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٤٧.

أضافت منى برهوم مدير وحدة الإسكان بمجلس مدينة رفح، أن الوحدات المسلمة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة المخصصة للمنقولين من رفح والشيخ زويد بإجمالي 1152 وحدة، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تسليم 8 دفعات من الوحدات السكنية للفائزين بعد انهاء إجراءات التعاقد مع مجلس المدينة.

أشارت إلى تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش بنظام الاستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيه شهريا نظير الصيانة والخدمات، وأن المحافظة تتحمل مبلغ 325 جنيها شهريا من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية.