شكرا لقرائتكم خبر عن لضمان إنتاجية عالية.. «الزراعة» تناشد المزارعين شراء التقاوي المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزراعين شراء التقاوي المعتمدة منها لضمان إنتاجية أفضل من المحاصيل الحقلية، وفقا لمواصفات وزارة الزراعة والتوصيات الفنية لمركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالوزارة، إن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة، بضرورة توعية المزارعين لشراء تقاوى معتمدة من الوزارة لضمان بداية جيدة للحصول على محصول وفير.

وأضاف عصام، أن شراء تقاوى معتمدة من منفذ مرخص للاتجار في التقاوى من وزارة الزراعة، بفاتورة بيع تقاوى صالحة للزراعة يضمن للمزارع حقه في حالة أي شكوى من التقاوى المشتراه، مضيفا أن هناك تعليمات للوزير بتخفيض أسعار تقاوي الوزارة، وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع التقاوى.