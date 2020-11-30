شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ «التموين»: الطماطم بـ8 جنيهات للكيلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، الإثنين، والتي جاءت كالتالي: ‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومي بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 5 والليمون 7 جنيهات. - الفاصوليا الخضراء 8.5 جنيه. -التفاح السكرى 25 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎- الموز البلدي 12.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- العنب بـ 17 جنيها. - التفاح الإيطالي 23 جنيها. - الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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