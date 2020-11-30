شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبة الإسكندرية: الرئيس كانوا على وعي كبير بأزمة كورونا.. وسنجتاز المحنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس ومعاونيه كانوا على وعي كبير بأزمة كورونا على عكس عاداتنا، واستطاع الاقتصاد المصري اجتياز تلك الأزمة.

وقال «الفقي»، أثناء كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، إن تلك الأزمة كانت تالية لإدارة الدولة للصراع القائم في حرب أكتوبر 73 وحالة من الانضباط في قضية صعبة، وكان الله رؤوفا رحيمًا بمصر، وجاءتها كورونا ولكن ليست بنفس درجة التوحش مثلما حدث في الدول الأخرى، وسوف نتجاوز محنة هذا الوباء الذي لا يبدو سهلا، ولكن الوباء يتمتع بدرجة من الدهاء بمهاجمة البشر وقانا الله شره، ويعتبر بمثابة حرب عالمية ثالثة بدون مدافع ودبابات ومن كان يستطيع أن يفعل هذا المنفى لدول العالم.

وقد انطلق، صباح الاثنين، فعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» التعافـى الاقتصادى من «كوفيد -19» في دورة انعقاده الرابعة عشر على مدار يومين، بمشاركة لفيف من قيادات القطاع المصرفي، وحضور وزيرا الهجرة والصناعة، ويتناول المؤتمر في جلساته مبادرات البنك المركزى ودور البنوك والمالية والصحة وتأثيرهم فـي التعافـي من «كوفيد -19»، بالإضافة إلى انتشار الرقمنة في ظل «كوفيد -19»، والبيئة التشريعية الجديدة للرقمنة والشمول المالي، ودور الدولة والبنوك والتمويل العقاري فـي بناء المدن الجديدة، ومناقشة دور البنوك المتخصصة فـى ظل استجابتها لقرار المركزى بالتوسع فـى الأنشطة التجارية.