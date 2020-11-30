ضبط 43 حالة إشغال طريق بشوارع كفر شكر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت الأجهزة التنفيذية في كفر شكر، اليوم الاثنين، 43 حالة إشغال طريق متنوع بالشوارع والطرق خلال حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمدينة. قال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن حملات المرور على الشوارع والطرق والميادين لرفع الاشغالات بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة. من جهة أخري تابع رئيس المدينة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في بعض الشوارع بهدف الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري فضلا عن عدم معاناة المواطنين من البرك الطينية التي تسببها مياه الأمطار في فصل الشتاء. ضبط 43 حالة اشغال طريق وخطه لتركيب الانترلوك ضبط 43 حالة اشغال طريق وخطه لتركيب الانترلوك ضبط 43 حالة اشغال طريق وخطه لتركيب الانترلوك ضبط 43 حالة اشغال طريق وخطه لتركيب الانترلوك الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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