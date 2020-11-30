شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الشهيد.. نادي طلعت حرب يكرم عبدالمنعم رياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف خليل مدير، عام نادي طلعت حرب، إن النادى سيقيم احتفالية كبرى في 9 مارس المقبل، بمناسبة يوم الشهيد، وذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، على جبهة القتال وسط جنوده.

وأضاف شريف في تصريحات خاصة أن الاحتفالية سيتم فيها تكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة، تحت رعاية محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة النادي، ورئيس إتحاد البنوك المصرية. ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال شخصيات عامة وفنانون وإعلاميون.

الجدير بالذكر أن النادي، قام بالمبادرة الأولى لتكريم أطباء مصر، تحت رعاية محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة النادي، في 10 من نوڤمبر الماضي، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الصحية، ووزير الشباب والرياضة، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة، كما قام الضيوف بافتتاح معرض الكتاب بالنادي، بالمشاركة مع الهيئة العامة للكتاب، وعدد كبير من دور النشر الحكومية والخاصة .