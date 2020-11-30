شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية الجديدة (التفاصيل الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارات جمهورية خاصة بإنشاء عدد من الجامعات الجديدة، منها جامعة الصالحية الجديدة، وجامعة فاروس.

كما أصدر قرارات بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجامعة حورس و جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، وللإطلاع على نص القرارات الجديد:

الجريدة الرسمية 30-11-2020