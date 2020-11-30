شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط صرف لـ 14 شارع .. وتوصيل الغاز ومياه الشرب لعزب وقرى العامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت إدارة الطرق والمرافق بحي العامرية اول بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحي للمنازل بمنطقة جبران بعزبة العراوة بمدينة العامريه لعدد ١٤ شارع كانت غير مخدومه بشبكة الصرف الصحي وكذلك متابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل المياه للمنازل بمنطقة عادل المصري وتفرعاته وشارع مسجد النور وتفرعاته وشارع أسماء بنت أبي بكر وتفرعاته ضمن تمويل المنحه الأوروبية . وتابع الحى أعمال إعادة الشيئ لأصله بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي للمنازل بعزبة المغاربة والتحول الرقمي بمدينة العامريه ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعزبة التمير بمدينة العامريه ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمنطقة خلف كريازي وشارع ٢٠ وحتي قرية هاني بالطريق الصحراوي . وعلى صعيد متصل تمت متابعة أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر ٤ بوصه بطول حوالي واحد كيلو متر بقرية تبة أمين بقطاع النهضه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لشركة المياه لزيادة الضغوط وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين . خطوط صرف لـ 14 شارع .. وتوصيل الغاز ومياه الشرب لعزب وقرى العامرية خطوط صرف لـ 14 شارع .. وتوصيل الغاز ومياه الشرب لعزب وقرى العامرية خطوط صرف لـ 14 شارع .. وتوصيل الغاز ومياه الشرب لعزب وقرى العامرية خطوط صرف لـ 14 شارع .. وتوصيل الغاز ومياه الشرب لعزب وقرى العامرية خطوط صرف لـ 14 شارع .. وتوصيل الغاز ومياه الشرب لعزب وقرى العامرية الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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