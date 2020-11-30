شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «علمني» للرعاية التعليمية للأيتام بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، مبادرة «علمنى» التي تنفذها مديرية التربية والتعليم في مقر دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش وتهدف إلى تقديم خدمة تعليمية ومجموعات تقوية للطلاب الأيتام المقيمين في دار الرعاية المتكاملة للأيتام بحى العبور بالعريش.

وأكد وكيل الوزارة على التنسيق في تنفيذ المبادرة مع مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع إدارة دار الرعاية المتكاملة للأيتام التابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلي لرعاية الأيتام.

وتقوم المبادرة على توفير مجموعة من الموجهين والمعلمين في مختلف التخصصات ومتطوعين لتعليم الطلاب بدار رعاية الأيتام بالعريش إلى جانب توفير الكتب الدراسية لهم في جميع المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لاستفادتهم منها إلى جانب المدرسة.

وأوضح أن تنفيذ المبادرة من خلال جدول زمني محددًا به اليوم والمادة والصفوف الدراسية ويلتزم به الموجهين والمعلمين المشاركين في المبادرة.

مبادرة

مبادرة