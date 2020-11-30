شكرا لقرائتكم خبر عن «مواقع تهمك».. خدمة جديدة لحاجزي الوحدات السكنية بـ6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة على صفحته «فيسبوك» المواقع التي تهم حاجزي الوحدات السكنية بالمدينة، تحت عنوان «مواقع تهمك». وأشار الجهاز إلى أن هذه المواقع هامة جدًا لكل المواطنين أثناء استلام وحدة بالإسكان الاجتماع بمشروعات مدينة ٦ أكتوبر الجديدة: ١- دفع رسوم عداد المياه بمقر خدمة المواطنين بجهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة بالحى السابع https://maps.app.goo.gl/zWf8KCEd2jDJpvAu6 ٢- دفع رسوم عداد الكهرباء بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بعمارات المستقبل بالحي السادس بمدينة ٦ أكتوبر https://maps.app.goo.gl/iBPHkvBAxefAWKss7 ٣- التعاقد على عداد الكهرباء باسم المخصص له الوحده بمقر شبكات ٦ أكتوبر بالحي الثاني عشر بمدينة ٦ أكتوبر https://maps.app.goo.gl/MkqMhY6j6vXnLmtc7 ٤-عمل محضر استلام الوحدة بمقر تسليم الوحدات أمام السنتر التجاري بقطاع مشروع ٨٠٠ فدان https://maps.app.goo.gl/whNWGSwzaFQyaKnM6 ٥- ختم محضر الاستلام بمقر جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بعمارات المستقبل بالحي السادس بمدينة ٦ أكتوبر https://maps.app.goo.gl/iBPHkvBAxefAWKss7 الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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