شكرا لقرائتكم خبر عن تكافؤ الفرص بالشيخ زويد تنظم ندوة «معا ضد العنف والتنمر للمرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة تكافؤ الفرص في مجلس مدينة الشيخ زويد ندوة تحت عنوان«معا ضد العنف والتنمر ضد المرأة»، وذلك بحضور الشيخ أبراهيم محمود أحد علماء مديرية الأوقاف، بناء على توجيهات حنان حسن رئيس وحده تكافؤ الفرص بشمال سيناء.

وجاءت الندوة في اطار مبادرة الـ١٦ يوم التي يتم تنفيذها تحت رعايه اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وخلال الندوة تم استعراض الأشكال المتعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، بجانب دوافع العنف ضد المرأة سواء اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية وطرق الوقاية منه.

كما تم خلال الندوة استعراض الايات الكريمة والاحاديث النبوية التي تحافظ على كرامة الانسان سواء رجل أو امراة وعدم ممارسة العنف ضده أو التنمر عليه، بجانب وصايا الرسول الكريم بالنساء والحفاظ عليهن وعدم الاعتداء عليهن وعلي حقوقهن.