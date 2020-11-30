«شباب مطروح» تُنظم رحلة ترفيهية بالبحر الأحمر لذوي الاحتياجات الخاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، رحلة ترفيهية لذوى والقدرات والهمم إلى محافظة البحر الأحمر ضمن البرنامج القومي لوزارة الشباب والرياضة «إعرف بلدك»، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر للتعرف على معالم محافظات الجمهورية وزيادة الوعي الثقافي والانتماء.

صرح بذلك خالد عبدالحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، مضيفًا أن الرحلة يشارك بها 15 شابًا من ذوى القدرات والهمم بمطروح.

وذلك ضمن البرنامج القومى «اعرف بلدك»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لشباب المحافظات لزيارة عدد من المحافظات والمدن، ومنها الأقصر وأسوان والغردقة وبورسعيد، وغيرها من محافظات مصر.

تم تنظيم برنامج ترفيهى للشباب المشاركين من ذوى القدرات والهمم لزيارة معالم محافظة البحر الاحمر ومدينة الغردقة وكذلك رحلات بحرية ورحلات للغوص.

من جانبه، أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على اهمية مثل تلك الرحلات التي تزيد الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن مع تقديم كل التيسرات والرعاية خاصة لفئة ذوى القدرات والهمم.

رحلة ترفيهية بالبحر الاحمر لذوي الاحتياجات الخاصة من شباب مطروح

رحلة ترفيهية بالبحر الاحمر لذوي الاحتياجات الخاصة من شباب مطروح