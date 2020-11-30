شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة بحى المطار بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر أعمال حملة النظافة العامة بطريق ترعة العرب بحي شرق، وتمت فيه أعمال رفع وإزالة كميات ضخمة من المخلفات والتراكمات، وتفريغ الحاويات من جميع النقاط المحددة لرفع مستوي النظافة يوميا بجميع مناطق الحى المختلفة.
كما تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال رفع قمامة من الوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة بنزبن عواد والحي القديم وملعب نجع العرب وطريق السوفتيل الجديد وتسوية طريق دير الشايب بمنطقة حي المطار، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.
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