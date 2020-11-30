شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تعاون مثمر مع أمريكا فى مجال النقل وجرارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر المهندس كامل الوزير، وزير النقل أن العلاقات قوية بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى شتى المجالات وبما يحقق مصالح البلدين وفى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "قطاع النقل فى مصر: التطورات والفرص".

وأضاف كامل الوزير أن الاقتصاد هو عصب الحياة، لافتا إلى أن الاستثمار الأمريكى فى مصر 21.8 مليار دولار والتبادل التجارى نحو 8.6 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا.

أضاف كامل الوزير، أن هناك عرضا من شركة أمريكية للعمل معنا فى إطار مترو الانفاق وسيتم دراسة ذلك العرض الفترة المقبلة، بجانب التعاقدات بين لسكة الحديد وشركة أمريكية أخرى لتوريد جرارات جديدة، وتقديم الدعم الفنى لـ 171 جرارا لمدة 15 سنة لتزويدنا بقطع الغيار بجانب الدعم الفنى من خلال شركة جنرال اليكتريك الامريكية التى وردت لنا 100 جرار رغم جائحة كورونا مما يشير لجدية الشركات الأمريكية والتزامها معنا.

ورحب وزير النقل بالتعاون مع الشركات الأمريكية بشرط إيجاد التمويل المناسب للمشروعات الجديدة، ولا سيما أن هناك تعاون مثمر بين السكة الحديد وعدد من الشركات الأمريكية حيث سيتم توريد 50 جرار جديد لنا بخلاف دخول الشركات فى أعمال صيانة وتطوير للجرارات.