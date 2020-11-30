شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى إنشاء "جامعة الصالحية الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية 4 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى، الأول برقم 656 بشأن إنشاء "جامعة الصالحية الجديدة"، والثانى والثالث والرابع بتعديل بعض أحكام قرارات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الجامعات الخاصة التالية:"جامعة حورس - جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا - جامعة فاروس".

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