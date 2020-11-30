شكرا لقرائتكم خبر عن مد العمل بالمراكز التكنولوجية بالجيزة لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء لـ 6 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة مد العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن، حتى الساعة السادسة مساء، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء.



كان مجلس الوزراء قد الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، فى استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، لكى يتمكن الراغبون فى تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.



ولفت مدبولى إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.

من جانبه عقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة ورئيس اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقه، اجتماعا فى وقت سابق مع أعضاء اللجنة لمناقشة ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقه قبل قرار وزير التنمية المحلية رقم 218 / 2020 الخاص بإيقاف أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة والتأكيد على مراجعه ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.



جاء الاجتماع تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بعدم السماح بأى نوع من أنواع المخالفات وأن يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وحضر الاجتماع كل من ممثلى الرقابة الإدارية ومديرية الأمن والمستشار العسكرى للمحافظة وممثلى جامعة القاهرة ونقابة المهندسين وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الاسكان ومديرية الأسكان بالمحافظة وإداره التخطيط العمرانى والمكتب الهندسى بالمحافظة.